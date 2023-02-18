Marko Brkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Brkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Brkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Brkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Brkic 11 Nisan 2000 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Brkić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Brkic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Brkic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Brkic'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Brkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Brkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Brkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Brkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2018 yılında Zvijezda 09

8 Temmuz 2019 yılında NS Mura

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

4 Nisan 2022 yılında B. Banja Luka

27 Temmuz 2022 yılında ND Ilirija

10 Ocak 2023 yılında NK Brinje Grosuplje

Marko Brkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Brkic şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marko Brkic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 23 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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