Marko Brkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Brkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Brkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Brkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Brkic 29 Ocak 2002 tarihinde Sisak şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Brkić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Brkic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marjan Sisic yapmaktadır. Marko Brkic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Brkic'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marko Brkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Brkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Brkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Brkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2015 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

16 Eylül 2020 yılında Empoli U19

5 Ekim 2020 yılında Cagliari U19

1 Şubat 2021 yılında Empoli U19

30 Haziran 2021 yılında Din. Zagreb U19

12 Ağustos 2021 yılında NK Jarun

17 Ocak 2022 yılında Din. Zagreb II

27 Ocak 2022 yılında NK Jarun

1 Temmuz 2022 yılında Rio Ave A23

Marko Brkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Brkic şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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