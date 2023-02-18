Marko Brnovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Brnovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Brnovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Brnovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Brnovic 27 Haziran 2003 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Brnovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Brnovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Brnovic'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Brnovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Brnovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Brnovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Brnovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2021 yılında Partizan U19

11 Ağu 2021 yılında Teleoptik

30 Haziran 2022 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2022 yılında Partizan

Marko Brnovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Brnovic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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