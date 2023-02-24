Marko Brtan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Brtan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Brtan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Brtan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Brtan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Brtan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Brtan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Brtan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Brtan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Brtan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Brtan 7 Nisan 1991 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Brtan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Brtan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Brtan'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Brtan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Brtan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Brtan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Brtan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında HASK ZG U17

15 Ağustos 2007 yılında Dragovoljac U17

1 Temmuz 2008 yılında Dragovoljac U19

13 Ağustos 2010 yılında NK Rudes

30 Haziran 2011 yılında Hrv Dragovoljac

25 Ağustos 2014 yılında HNK Gorica

7 Ağustos 2015 yılında NK Lucko

19 Şubat 2016 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2016 yılında Liepaja

27 Şubat 2017 yılında NK Lucko

6 Ekim 2017 yılında HNK Gorica

31 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

18 Nisan 2018 yılında Kalju FC

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

29 Mart 2019 yılında FK Krupa

1 Eylül 2019 yılında FC Urartu

23 Temmuz 2020 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2022 yılında Hrv Dragovoljac

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2022 yılında Mezőkövesd

Marko Brtan kimdir

Marko Brtan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Brtan şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HASK Zagreb (2002 - 2007)

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Marko Brtan nereli

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