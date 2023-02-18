Marko Bugarin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bugarin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Bugarin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Bugarin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Bugarin 16 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Марко Бугарин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Bugarin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Anacot Sports yapmaktadır. Marko Bugarin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Bugarin'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marko Bugarin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Bugarin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Bugarin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Bugarin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2018 yılında OSK Igalo

1 Temmuz 2019 yılında Jedinstvo

24 Temmuz 2020 yılında Mornar Bar

6 Ağu 2021 yılında FK Bokelj

30 Haziran 2022 yılında Mornar Bar

1 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo

9 Ocak 2023 yılında Spartak

Marko Bugarin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Bugarin şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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