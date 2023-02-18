Marko Bulat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bulat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Bulat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Bulat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Bulat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bulat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Bulat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Bulat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Bulat 26 Eylül 2001 tarihinde Šibenik şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Bulat Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Marko Bulat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Bulat'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Marko Bulatboyu ve yaşı kaç

Marko Bulat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Bulat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marko Bulat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Bulat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında HNK Sibenik U17

26 Eylül 2017 yılında HNK Sibenik

11 Şubat 2021 yılında Dinamo Zagreb

12 Şubat 2021 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Zagreb

Marko Bulat kimdir

Marko Bulat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Bulat şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Sibenik (2010-2017)

Marko Bulat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Marko Bulat nereli

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