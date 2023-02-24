Marko Cubrilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Cubrilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Cubrilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Cubrilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Cubrilo 3 Mayıs 1998 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Čubrilo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Cubrilo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Cubrilo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Cubrilo'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Cubrilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Cubrilo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Cubrilo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Cubrilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2017 yılında Teleoptik

30 Haziran 2017 yılında Partizan U19

16 Ağustos 2017 yılında Teleoptik

31 Aralık 2017 yılında Partizan U19

14 Şubat 2018 yılında Radnik

22 Şubat 2019 yılında NK Domzale

15 Temmuz 2019 yılında Zarkovo

1 Şubat 2020 yılında Dobanovci

15 Temmuz 2020 yılında Dinamo Vranje

5 Temmuz 2021 yılında Mladost GAT

8 Şubat 2022 yılında Leotar Trebinje

Marko Cubrilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Cubrilo şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Cubrilo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan Belgrade (-2016)

Bosna-Hersek U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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