Marko Curic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Curic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Curic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Curic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Curic 17 Ağu 2003 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Ћурић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Curic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Curic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Curic'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Curic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Curic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Curic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Curic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Ağu 2022 yılında Graficar

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız U19

Marko Curic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Curic şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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