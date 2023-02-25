Marko Dabro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Dabro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Dabro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Dabro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Dabro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Dabro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Dabro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Dabro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Dabro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Dabro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Dabro 28 Mart 1997 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Dabro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Marko Dabro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Dabro'nin Riga FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Dabro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Dabro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marko Dabro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Dabro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Cibalia U17

29 Kasım 2012 yılında Cibalia

22 Ağustos 2013 yılında Fiorentina U19

5 Şubat 2016 yılında Cibalia

30 Haziran 2016 yılında Fiorentina U19

21 Temmuz 2016 yılında Cibalia

1 Temmuz 2018 yılında HNK Gorica

14 Şubat 2019 yılında NK Bravo

27 Ağustos 2019 yılında Bijelo Brdo

8 Temmuz 2021 yılında NK Lokomotiva

14 Nisan 2022 yılında BJ Guoan

13 Şubat 2023 yılında Riga

31 Aralık 2023 yılında BJ Guoan

Marko Dabro kimdir

Marko Dabro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Dabro şuan Riga FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Cibalia

Marko Dabro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U20 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

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Marko Dabro nereli

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