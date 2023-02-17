Marko Dangubic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Dangubic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Dangubic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Dangubic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Dangubic 4 Şubat 1996 tarihinde Belp şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsviçre,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Dangubic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Marko Dangubic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Dangubic'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Dangubic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Dangubic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Dangubic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Dangubic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında BSC YB U18

1 Mart 2013 yılında FC Thun U18

1 Temmuz 2013 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2014 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2016 yılında BSC Young Boys

8 Temmuz 2016 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2017 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2017 yılında FC Schaffhausen

11 Ocak 2018 yılında BSC Young Boys

12 Ocak 2018 yılında FC Köniz

31 Aralık 2018 yılında BSC YB U21

23 Temmuz 2019 yılında FC Breitenrain

3 Temmuz 2022 yılında FC Bulle

Marko Dangubic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Dangubic şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Dangubic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Belp, BSC Young Boys, FC Thun

İsviçre U20 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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