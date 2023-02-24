Marko Despotovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Despotovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Despotovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Despotovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Despotovic 20 Ekim 1998 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Despotović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Despotovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Marko Despotovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Despotovic'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Despotovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Despotovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Despotovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Despotovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2017 yılında Radnik Bijelj.

15 Şubat 2019 yılında Tekstilac

10 Haziran 2019 yılında Radnik Bijelj.

14 Şubat 2020 yılında Po­dri­nje

1 Haziran 2020 yılında Radnik Bijelj.

13 Temmuz 2020 yılında GOSK Gabela

15 Temmuz 2021 yılında Radnik Bijelj.

5 Ağustos 2022 yılında Kozara Gradiska

13 Şubat 2023 yılında Radnik Bijelj.

Marko Despotovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Despotovic şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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