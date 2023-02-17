Marko Dijakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Dijakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Dijakovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Dijakovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Dijakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Dijakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Dijakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Dijakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Dijakovic 18 Mart 2002 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Dijakovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Partners for Soccer yapmaktadır. Marko Dijakovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Dijakovic'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Dijakovicboyu ve yaşı kaç

Marko Dijakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Dijakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Dijakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Dijakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2013 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2016 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2019 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2021 yılında Rapid Wien

Marko Dijakovic kimdir

Marko Dijakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Dijakovic şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wiener Sportklub (10/2009-), FK Austria Wien

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Marko Dijakovic nereli

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