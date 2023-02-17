Marko Divkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Divkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Divkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Divkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Divkovic 11 Haziran 1999 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Divković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Divkovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Marko Divkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Divkovic'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marko Divkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Divkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Divkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Divkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Arsenal Academy

1 Temmuz 2017 yılında Dunajska Streda

31 Ağu 2021 yılında Bröndby IF

30 Haziran 2022 yılında Dunajska Streda

1 Temmuz 2022 yılında Bröndby IF

Marko Divkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Divkovic şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Divkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Otok

Hırvatistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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