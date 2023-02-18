Marko Djira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Djira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Djira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Djira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Djira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Djira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Djira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Djira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Djira 5 Mayıs 1999 tarihinde Šibenik şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Đira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Djira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Marko Djira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Djira'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Djiraboyu ve yaşı kaç

Marko Djira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Djira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marko Djira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Djira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında HNK Sibenik U17

6 Şubat 2015 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb II

21 Ekim 2019 yılında Dinamo Zagreb

12 Ağu 2020 yılında NK Lokomotiva

18 Ocak 2022 yılında Dinamo Zagreb

19 Ocak 2022 yılında FC Koper

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Zagreb

2 Şubat 2023 yılında HNK Sibenik

Marko Djira kimdir

Marko Djira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Djira şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Marko Djira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U20 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 11 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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Marko Djira nereli

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