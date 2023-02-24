Marko Djukanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Djukanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Djukanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Djukanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Djukanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Djukanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Djukanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Djukanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Djukanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Djukanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Djukanovic 22 Ekim 1996 tarihinde Niksic şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Марко Ђукановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Djukanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Djukanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Djukanovic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Djukanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Djukanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Djukanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Djukanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında FK Berane

1 Haziran 2016 yılında Sutjeska Niksic

1 Ağustos 2016 yılında OSK Igalo

10 Ocak 2019 yılında OFK Grbalj

13 Şubat 2019 yılında OSK Igalo

30 Haziran 2019 yılında OFK Grbalj

21 Ağustos 2020 yılında OSK Igalo

12 Şubat 2021 yılında FK Berane

9 Temmuz 2021 yılında Kom Podgorica

26 Ocak 2022 yılında Zeta Golubovac

15 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj

Marko Djukanovic kimdir

Marko Djukanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Djukanovic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Marko Djukanovic nereli

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