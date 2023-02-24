Marko Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Djuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Djuric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Djuric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Djuric 17 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Đurić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Djuric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Djuric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Djuric'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Djuric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Djuric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Djuric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Djuric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Mladost Obarska

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2022 yılında FK Alfa Modriča

Marko Djuric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Djuric şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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