Marko Djurisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Djurisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Djurisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Djurisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Djurisic 17 Temmuz 1997 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Ђуришић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Djurisic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miami stars Football Asociated yapmaktadır. Marko Djurisic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Djurisic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 20 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Djurisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Djurisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Djurisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Djurisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2016 yılında Vojvodina

12 Şubat 2016 yılında Proleter

30 Haziran 2016 yılında Vojvodina

13 Ağu 2016 yılında Proleter

30 Haziran 2017 yılında Vojvodina

15 Ağu 2017 yılında Macva

1 Ağu 2018 yılında Dinamo Vranje

1 Temmuz 2019 yılında Vojvodina

5 Mart 2020 yılında Riga

9 Ocak 2022 yılında Vozdovac

14 Eylül 2022 yılında Radnicki Nis

Marko Djurisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Djurisic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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