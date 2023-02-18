Marko Dobrijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Dobrijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Dobrijevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Dobrijevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Dobrijevic 19 Mart 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Добријевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Dobrijevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Family yapmaktadır. Marko Dobrijevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 12 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Dobrijevic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Dobrijevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Dobrijevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Dobrijevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Dobrijevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2020 yılında Rad Belgrad

12 Ağu 2021 yılında Bijelo Brdo

Marko Dobrijevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Dobrijevic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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