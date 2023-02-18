Marko Domancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Domancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Domancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Domancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Domancic 13 Ocak 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Domančić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Domancic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Cvjetkovic yapmaktadır. Marko Domancic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Domancic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Domancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Domancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Domancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Domancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U19

8 Ağu 2022 yılında Hrv Dragovoljac

31 Ocak 2023 yılında NK Dugopolje

Marko Domancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Domancic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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