Marko Dragas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Dragas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Dragas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marko Dragas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marko Dragas 25 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Марко Драгаш şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marko Dragas Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Dragas'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marko Dragas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marko Dragas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında OSK Igalo
1 Temmuz 2017 yılında Titograd U19
1 Haziran 2018 yılında OFK Petrovac
27 Temmuz 2018 yılında OSK Igalo
12 Şubat 2021 yılında Obilic
1 Temmuz 2021 yılında OSK Igalo
1 Ocak 2022 yılında Obilic
27 Ocak 2023 yılında OSK Igalo
Marko Dragas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marko Dragas şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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