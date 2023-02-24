Marko Dragievi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Dragievi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Dragievi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Dragievi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Dragievi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Dragievi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına - tarihinde katılmıştır. Marko Dragievi'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Dragievi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Dragievi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Dragievi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Dragievi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Dragievi şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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