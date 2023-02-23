Marko Dugandzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Dugandzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Dugandzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Dugandzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Dugandzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Dugandzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Dugandzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Dugandzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Dugandzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Dugandzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Dugandzic 7 Nisan 1994 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Dugandžić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Dugandzic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Marko Dugandzic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Dugandzic'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Dugandzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Dugandzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marko Dugandzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Dugandzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2011 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2012 yılında NK Osijek

20 Ocak 2015 yılında Ternana

30 Haziran 2015 yılında NK Osijek

12 Temmuz 2015 yılında Ternana

16 Temmuz 2017 yılında Matera

9 Ekim 2018 yılında NK Osijek

10 Ocak 2020 yılında FC Botosani

14 Ekim 2020 yılında Sochi

11 Ocak 2022 yılında CFR Cluj

22 Temmuz 2022 yılında FC Rapid 1923

Marko Dugandzic kimdir

Marko Dugandzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Dugandzic şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Osijek

Marko Dugandzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marko Dugandzic nereli

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