Marko Futacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Futacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Futacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Futacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Futacs 22 Şubat 1990 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Futacs Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Marko Futacs, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Futacs'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Futacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Futacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marko Futacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Futacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Ferencváros U17

1 Ağustos 2006 yılında AS Nancy U19

1 Temmuz 2007 yılında AS Nancy B

3 Şubat 2009 yılında W. Bremen

23 Temmuz 2010 yılında FC Ingolstadt

30 Haziran 2011 yılında W. Bremen

26 Ağustos 2011 yılında FC Portsmouth

18 Temmuz 2012 yılında Leicester

5 Mart 2013 yılında Blackpool

31 Mayıs 2013 yılında Leicester

2 Eylül 2013 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2014 yılında Leicester

1 Temmuz 2014 yılında Mersin İY

12 Temmuz 2016 yılında Hajduk Split

31 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2019 yılında Vidi FC

19 Ocak 2021 yılında Zalaegerszeg

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2021 yılında NK Olimpija

19 Ocak 2022 yılında MTK Budapest

Marko Futacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Futacs şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Marko Futacs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan takımında 18 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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