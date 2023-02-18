Marko Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Gajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Gajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Gajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Gajic 10 Mart 1992 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Гајић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Gajic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Gajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Gajic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Gajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Gajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Gajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Gajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2014 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2014 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2016 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2018 yılında NK Olimpija

8 Temmuz 2020 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2021 yılında FC U Craiova

24 Ocak 2022 yılında Radnicki 1923

1 Temmuz 2022 yılında B. Banja Luka

31 Ocak 2023 yılında Čukarički

Marko Gajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Gajic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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