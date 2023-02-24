Marko Galic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Galic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Galic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Galic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Galic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Galic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Galic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Galic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Galic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Galic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Galic 13 Şubat 1999 tarihinde Imotski şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Galić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Galic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Galic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına - tarihinde katılmıştır. Marko Galic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Galic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Galic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Galic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Galic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2022 yılında HNK Tomislav T.

30 Haziran 2022 yılında HSK Posusje

Marko Galic kimdir

Marko Galic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Galic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Marko Galic nereli

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