Marko Gobeljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Gobeljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Gobeljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Gobeljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Gobeljic 13 Eylül 1992 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Гобељић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Gobeljic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Red ball agency yapmaktadır. Marko Gobeljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Marko Gobeljic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Gobeljic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gobeljamg7/

Marko Gobeljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Gobeljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marko Gobeljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Gobeljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sloga Kraljevo

1 Ağu 2014 yılında Napredak

1 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız

Marko Gobeljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Gobeljic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Marko Gobeljic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 2 numaralı formasıyla 29 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.