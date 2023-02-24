Marko Hanuljak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Hanuljak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Hanuljak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Hanuljak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Hanuljak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Hanuljak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Hanuljak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Hanuljak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Hanuljak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Hanuljak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Hanuljak 31 Ocak 2000 tarihinde Đakovo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Hanuljak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GreenField yapmaktadır. Marko Hanuljak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Hanuljak'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Hanuljak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Hanuljak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Hanuljak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Hanuljak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2012 yılında Hypo Limac Jgd

1 Temmuz 2015 yılında Hypo Limac U17

1 Temmuz 2017 yılında Hypo Limac U19

1 Temmuz 2018 yılında Mouscron U21

20 Temmuz 2018 yılında Fiorentina U19

15 Şubat 2021 yılında NK Osijek II

30 Haziran 2022 yılında Fiorentina U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Osijek

2 Temmuz 2022 yılında HSK Posusje

16 Şubat 2023 yılında NK Lokomotiva

Marko Hanuljak kimdir

Marko Hanuljak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Hanuljak şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marko Hanuljak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U20 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U14 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Marko Hanuljak nereli

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