Marko İvan Gasparac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko İvan Gasparac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko İvan Gasparac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko İvan Gasparac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko İvan Gasparac 19 Aralık 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Ivan Gašparac şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko İvan Gasparac Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko İvan Gasparac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marko İvan Gasparac'nin NK Rudes ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko İvan Gasparac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko İvan Gasparac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko İvan Gasparac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko İvan Gasparac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2014 yılında NK Trnje Zagreb

1 Ağu 2019 yılında Akron Zips

18 Ocak 2020 yılında NK Trnje Zagreb

19 Temmuz 2021 yılında NK Maksimir

29 Temmuz 2022 yılında NK Kustosija

3 Şubat 2023 yılında NK Rudes

Marko İvan Gasparac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko İvan Gasparac şuan NK Rudes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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