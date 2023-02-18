Marko İvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko İvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko İvanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko İvanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko İvanovic 27 Ocak 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Ivanović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko İvanovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko İvanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marko İvanovic'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko İvanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko İvanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marko İvanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko İvanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2013 yılında Dubrava Tk Jgd.

1 Temmuz 2017 yılında Dubrava Tk U17

1 Temmuz 2019 yılında Dubrava Tk U19

1 Temmuz 2020 yılında NK Dubrava ZG

Marko İvanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko İvanovic şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.