Marko İvezic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko İvezic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko İvezic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko İvezic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko İvezic 2 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko İvezic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Stars yapmaktadır. Marko İvezic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marko İvezic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marko İvezic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marko_ivezicc/

Marko İvezic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko İvezic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marko İvezic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko İvezic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Vozdovac U19

1 Ocak 2021 yılında Vozdovac

Marko İvezic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko İvezic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Marko İvezic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 2 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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