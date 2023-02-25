Marko Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Jankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Jankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Jankovic 9 Temmuz 1995 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Јанковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Jankovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Jankovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Jankovic'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marko Jankovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marko10j/

Marko Jankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Jankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marko Jankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Jankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Teleoptik

30 Haziran 2013 yılında Partizan U19

10 Temmuz 2013 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2014 yılında OFK Belgrad

30 Haziran 2015 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2015 yılında NK Maribor

30 Haziran 2016 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2016 yılında Partizan

31 Aralık 2016 yılında Olimpiakos

1 Ocak 2017 yılında Partizan

31 Ocak 2019 yılında SPAL

31 Ocak 2020 yılında Crotone

31 Ağustos 2020 yılında SPAL

3 Şubat 2021 yılında B. Jerusalem

1 Şubat 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2022 yılında Karabağ

Marko Jankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Jankovic şuan Karabağ takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Jankovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan Belgrade (2002-2012)

Karadağ takımında 8 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 1 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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