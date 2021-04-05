Marko Jaric, dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 5 Nisan Pazartesi günkü bölümüne basketbol derbisi için konuk oldu. Peki Marko Jaric kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Marko Jaric eşi kim? Hangi takımlarda oynadı? | Adriana Lima ile mi evli? İşte ayrıntılar...

MARKO JARİC KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Marko Jaric, 12 Ekim 1978 tarihinde Belgrad'da doğdu. Sırp profesyonel basketbolcu Marco Jaric 2,01 m boyundadır.

Marko Jaric İtalya Şampiyonluğunu arka arkaya iki farklı takımla kazanan tek basketbol oyuncusudur. 2000 yılında Fortitudo Bologna ile, 2001'de ise Virtus Bologna ile şampiyonluğa ulaştı.

MARKO JARİC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2000 NBA Seçmelerinde Los Angeles Clippers tarafından 30. sıradan seçilmiştir. 12 Ağustos 2005'te Lionel Chalmars ile birlikte takas yoluyla Minnesota Timberwolves'a gitti. Haziran 2008'de Memphis Grizzlies'e gitti. Marko Jarić ve takımı Memphis Grizzlies, 2009-10 NBA sezonunda, Jarić'in kamplara ve sezon öncesi maçlara katılmaması konusunda karşılıklı olarak anlaştı. 22 Aralık 2009 tarihinde Jarić, Real Madrid ile anlaştı.14 Ocak 2011'de Montepaschi Siena ile 2010-11 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzaladı. Ekim 2012'de Chicago Bulls'a katıldı. Fakat 24 Ekim'de takımdan gönderildi. Eylül 2013'te Brooklyn Nets ile sözleşme imzalamasına rağmen, 15 Ekim'de takımdan gönderildi.

Marko Jaric, genç millî basketbol takımı ile 1998 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Yugoslavya millî basketbol takımının bir oyuncusu olarak ise 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasında ve 2002 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

MARKO JARİC EŞİ KİM?

Marko Jaric, 2009 yılında Victoria Secret modeli Adriana Lima ile dünyaevine girmiştir. Çiftin Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric adında 2 çocukları vardır.

MARKO JARİC ADRİANA LİMA İLE Mİ EVLİ?

Adriana Lima ve Marko Javic 2016 yılında boşanmıştır.