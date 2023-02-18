Marko Jevtic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Jevtic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Jevtic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Jevtic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Jevtic 17 Şubat 1996 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Јевтић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Jevtic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Jevtic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Jevtic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Jevtic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Jevtic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Jevtic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Jevtic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Macva

1 Ağu 2016 yılında FK Dunav

1 Aralık 2016 yılında Macva

1 Temmuz 2020 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2021 yılında Macva

Marko Jevtic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Jevtic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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