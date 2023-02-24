Marko Jokic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Jokic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Jokic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Jokic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Jokic 27 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Jokić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Jokic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Jokic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına - tarihinde katılmıştır. Marko Jokic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Jokic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Jokic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Jokic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Jokic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Jokic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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