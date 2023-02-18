Marko Josip Cavara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Josip Cavara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Josip Cavara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Josip Cavara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Josip Cavara 19 Mart 2003 tarihinde Essen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Marko Josip Čavara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Josip Cavara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports X Enterprise yapmaktadır. Marko Josip Cavara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Josip Cavara'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Josip Cavara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Josip Cavara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Josip Cavara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Josip Cavara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2014 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2018 yılında NK Zagreb U17

16 Ağu 2019 yılında NK Sesvete U17

1 Temmuz 2020 yılında NK Sesvete U19

12 Ağu 2021 yılında Din. Zagreb U19

30 Haziran 2022 yılında NK Sesvete U19

15 Temmuz 2022 yılında NK Nafta 1903

7 Şubat 2023 yılında NK Aluminij

Marko Josip Cavara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Josip Cavara şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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