Marko Jovanovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Jovanovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Jovanovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Jovanovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Jovanovski 24 Temmuz 1988 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Марко Јовановски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Jovanovski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Jovanovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Jovanovski'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Jovanovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Jovanovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Jovanovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Jovanovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Vardar

1 Temmuz 2009 yılında Teteks Tetovo

1 Temmuz 2011 yılında Shkendija

1 Temmuz 2012 yılında Ethnikos

2 Ağustos 2013 yılında Shkendija

1 Temmuz 2017 yılında Pelister Bitola

24 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

4 Mayıs 2018 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2018 yılında Makedonija

7 Ağustos 2020 yılında Gostivar

1 Ocak 2021 yılında Akad. Pandev

12 Ocak 2023 yılında KF Ferizaj

Marko Jovanovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Jovanovski şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marko Jovanovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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