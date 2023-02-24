Marko Jukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Jukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Jukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marko Jukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marko Jukic 26 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Марко Јукић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marko Jukic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Jukic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Jukic'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marko Jukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marko Jukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Temmuz 2022 yılında Mladost DG
Marko Jukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marko Jukic şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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