Marko Karamarko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Karamarko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Karamarko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Karamarko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Karamarko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Karamarko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Karamarko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Karamarko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Karamarko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Karamarko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Karamarko 27 Mart 1993 tarihinde Witten şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya,Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Karamarko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGAPE yapmaktadır. Marko Karamarko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marko Karamarko'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Karamarko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marko.karamarko31/

Marko Karamarko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Karamarko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Karamarko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Karamarko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Pr. Münster U19

1 Temmuz 2012 yılında Pr. Münster

29 Ocak 2013 yılında SF Lotte

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

27 Şubat 2014 yılında Wattenscheid

16 Temmuz 2014 yılında Patro Eisden

8 Temmuz 2015 yılında Wegberg-Beeck

29 Temmuz 2016 yılında NK Osijek

12 Ağustos 2016 yılında NK Sesvete

31 Mayıs 2017 yılında NK Osijek

1 Temmuz 2017 yılında Cibalia

6 Temmuz 2018 yılında Slaven Belupo

28 Ocak 2020 yılında Zalgiris

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2022 yılında Croat. Zmijavci

10 Ocak 2023 yılında Velez Mostar

Marko Karamarko kimdir

Marko Karamarko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Karamarko şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Schaffrath (2003-2005), SSV Buer 07/28 (2005-2010), VfB Hüls (2010-2011)

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Marko Karamarko nereli

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