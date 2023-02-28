Marko Kelemen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Kelemen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Kelemen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Kelemen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Kelemen 29 Nisan 2000 tarihinde Rožňava şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Kelemen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Marko Kelemen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Kelemen'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Marko Kelemen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Kelemen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Kelemen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Kelemen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Spartak Trnava

16 Ocak 2020 yılında Zlate Moravce

17 Temmuz 2020 yılında Spartak Trnava

6 Ağustos 2020 yılında Kazincbarcika

18 Şubat 2021 yılında Putnok

30 Haziran 2021 yılında Kazincbarcika

1 Temmuz 2021 yılında FC Petrzalka

1 Temmuz 2022 yılında Ruzomberok

Marko Kelemen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Kelemen şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Marko Kelemen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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