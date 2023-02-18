Marko Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Knezevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marko Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Knezevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Knezevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Knezevic 29 Mart 1989 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Кнежевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Knezevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Knezevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Knezevic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Knezevicboyu ve yaşı kaç

Marko Knezevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Knezevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Knezevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Knezevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Teleoptik

1 Aralık 2006 yılında Partizan U19

1 Ocak 2007 yılında Metalac

1 Haziran 2007 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2007 yılında Teleoptik

1 Haziran 2008 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2008 yılında Kolubara

1 Temmuz 2009 yılında Vozdovac

1 Şubat 2010 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2010 yılında Banat Zrenjanin

1 Temmuz 2012 yılında Radnicki 1923

1 Temmuz 2013 yılında Vozdovac

1 Ocak 2014 yılında FK Bezanija

12 Temmuz 2015 yılında Javor-Matis

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2016 yılında Smederevo

20 Temmuz 2017 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2019 yılında Radnicki Nis

19 Ocak 2020 yılında FK Indjija

16 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2021 yılında Zelez. Pancevo

10 Ağu 2022 yılında Mladost GAT

Marko Knezevic kimdir

Marko Knezevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Knezevic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Partizan Belgrad (2004-2006)

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Marko Knezevic nereli

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