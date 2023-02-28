Marko Kolakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Kolakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Kolakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Kolakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Kolakovic 9 Şubat 1993 tarihinde Ivanjica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Колаковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Kolakovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Kolakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Marko Kolakovic'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Kolakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Kolakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Kolakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Kolakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Javor-Matis

1 Ocak 2013 yılında FK Rudar

1 Aralık 2013 yılında Javor-Matis

1 Şubat 2020 yılında Sogdiana

Marko Kolakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Kolakovic şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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