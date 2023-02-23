Marko Kolar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Kolar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Kolar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Kolar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Kolar 31 Mayıs 1995 tarihinde Zabok şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Kolar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBR Sport yapmaktadır. Marko Kolar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Kolar'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Kolar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Kolar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Kolar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Kolar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb U19

7 Ocak 2013 yılında Dinamo Zagreb

31 Ağustos 2013 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2014 yılında Dinamo Zagreb

11 Temmuz 2014 yılında NK Lokomotiva

23 Ağustos 2015 yılında Dinamo Zagreb

24 Ağustos 2015 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2016 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2017 yılında NK Lokomotiva

5 Eylül 2017 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2019 yılında FC Emmen

1 Temmuz 2021 yılında Wisla Plock

Marko Kolar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Kolar şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Kolar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Mladost Zabok, NK Tondach Bedekovčina

Hırvatistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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