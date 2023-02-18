Marko Konatar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Konatar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Konatar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Konatar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Konatar 25 Mart 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Конатар şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Konatar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dynamic Agency yapmaktadır. Marko Konatar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Konatar'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Konatar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Konatar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Konatar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Konatar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Graficar

31 Aralık 2019 yılında Kızılyıldız U19

1 Ocak 2020 yılında Kızılyıldız

13 Temmuz 2020 yılında FK Indjija

31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız

11 Ocak 2021 yılında Zelez. Pancevo

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2021 yılında Zelez. Pancevo

Marko Konatar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Konatar şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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