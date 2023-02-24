Marko Kostadinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Kostadinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Kostadinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Kostadinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Kostadinovic 23 Haziran 2001 tarihinde Doboj şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marko Kostadinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Kostadinovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Kostadinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Kostadinovic'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Kostadinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Kostadinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Kostadinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Kostadinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FK Alfa Modriča

1 Mart 2022 yılında Omlad. Mionica

29 Temmuz 2022 yılında FK Alfa Modriča

Marko Kostadinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Kostadinovic şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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