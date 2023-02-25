Marko Krivicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Krivicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Krivicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Krivicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Krivicic 1 Şubat 1996 tarihinde Koper şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Marko Krivičič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Krivicic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Marko Krivicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Krivicic'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Krivicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Krivicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Krivicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Krivicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Koper

31 Ağustos 2015 yılında Bologna

30 Haziran 2016 yılında FC Koper

29 Ağustos 2017 yılında NK Dekani

27 Temmuz 2018 yılında Tabor Sezana

31 Temmuz 2022 yılında KF Erzeni

Marko Krivicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Krivicic şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Marko Krivicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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