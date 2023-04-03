Marko Krstic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Krstic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marko Krstic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Krstic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.