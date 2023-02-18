Marko Lazarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Lazarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marko Lazarevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marko Lazarevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marko Lazarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Lazarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Lazarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Lazarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Lazarevic 28 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Лазаревић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Lazarevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Lazarevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Lazarevic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Lazarevicboyu ve yaşı kaç

Marko Lazarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Lazarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Marko Lazarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Lazarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2013 yılında Napredak

1 Ocak 2014 yılında Sindjelic Bg

1 Temmuz 2014 yılında FK Brodarac

1 Temmuz 2015 yılında Rudar Pljevlja

1 Temmuz 2016 yılında FK Bezanija

28 Ocak 2017 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2017 yılında Arouca

8 Şubat 2018 yılında Rad Belgrad

3 Ağu 2018 yılında Partizan II

7 Ağu 2018 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2019 yılında Partizan II

1 Temmuz 2019 yılında Rad Belgrad

1 Ağu 2020 yılında BASK Belgrad

7 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Marko Lazarevic kimdir

Marko Lazarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Lazarevic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marko Lazarevic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Alonso Aceves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Aceves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alonso Aceves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Aceves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Santrac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Santrac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Santrac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Santrac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio İsais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio İsais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio İsais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio İsais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Radmanovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Radmanovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Radmanovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Radmanovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!