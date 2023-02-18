Marko Lazarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Lazarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Lazarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Lazarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Lazarevic 28 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Марко Лазаревић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Lazarevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Lazarevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Lazarevic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marko Lazarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Lazarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Lazarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Lazarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2013 yılında Napredak

1 Ocak 2014 yılında Sindjelic Bg

1 Temmuz 2014 yılında FK Brodarac

1 Temmuz 2015 yılında Rudar Pljevlja

1 Temmuz 2016 yılında FK Bezanija

28 Ocak 2017 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2017 yılında Arouca

8 Şubat 2018 yılında Rad Belgrad

3 Ağu 2018 yılında Partizan II

7 Ağu 2018 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2019 yılında Partizan II

1 Temmuz 2019 yılında Rad Belgrad

1 Ağu 2020 yılında BASK Belgrad

7 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Marko Lazarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Lazarevic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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