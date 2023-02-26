Marko Lipp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Lipp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Lipp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Lipp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Lipp 19 Mart 1999 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Lipp Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Lipp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Lipp'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Lipp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Lipp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Lipp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Lipp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Levadia U17

1 Ocak 2016 yılında Levadia U21

1 Ocak 2018 yılında FCI Levadia

23 Temmuz 2021 yılında JK Tammeka

31 Aralık 2021 yılında FCI Levadia

2 Ocak 2022 yılında FC Flora

Marko Lipp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Lipp şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Lipp Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levadia Tallinn (-2015)

Estonya takımında 25 numaralı formasıyla 8 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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