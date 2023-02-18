Marko Livaja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Livaja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Livaja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Livaja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Livaja 26 Ağu 1993 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Livaja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Marko Livaja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Livaja'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Marko Livaja Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/livajamarko/

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http://www.facebook.com/Marko-Livaja-259564027491632/

Marko Livaja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Livaja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marko Livaja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Livaja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Din. Zagreb U19

1 Ağu 2008 yılında Hajduk U19

1 Ocak 2010 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2010 yılında Inter

8 Ağu 2010 yılında FC Lugano

30 Haziran 2011 yılında Inter

31 Ağu 2011 yılında Cesena

25 Ocak 2012 yılında Inter

31 Ocak 2013 yılında Atalanta

1 Temmuz 2014 yılında Rubin Kazan

31 Ağu 2015 yılında Empoli

30 Haziran 2016 yılında Rubin Kazan

15 Temmuz 2016 yılında Las Palmas

1 Temmuz 2017 yılında AEK Atina

30 Haziran 2018 yılında Las Palmas

1 Temmuz 2018 yılında AEK Atina

18 Şubat 2021 yılında Hajduk Split

Marko Livaja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Livaja şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Marko Livaja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan takımında 14 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 4 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 7 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 6 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

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