Bu sezon transferin en etkili ve dikkat çeken takımı olan Fenerbahçe, şu ana kadar kadrosuna 14 yeni oyuncuyu kattı. Bu 14 yeni oyuncuyla bambaşka bir kadro yapısıyla sahne alan sarı-lacivertlilerde transfer defteri henüz kapanmış değil. Kanat ve yedek santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Marko Livaja'nın sarı-lacivertli formayı giymek istediği söylendi.

"FENERBAHÇE'NİN OYUNCUYU İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Transfer dönemi boyunca Trabzonspor ile anılan Marko Livaja'nın Fenerbahçe iddiasını ortaya atan Gazzetta'da yazan Johnny Georgopoulos oldu. Radyaspor'da bir programa katılan Georgopoulos, "AEK onunla sözleşme yenilemek istiyor. Ancak ekonomik koşullar çok zorlayıcı, yeni sözleşme için yıllık en fazla 1 milyon Euro öneriyor. Üstüne çıkma ihtimalleri yok. Oyuncu ise 1.5 milyon Euro'ya yakın talep ediyor. Bir yıl daha sözleşmesi var; ancak sözleşme yenileme konusunda anlaşamazlarsa AEK gelecek teklifleri değerlendirecek; çünkü gidecekse oyuncudan para kazanarak bu ayrılığın olmasını istiyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile konuştum. Livaja'nın gündemlerinde olmadığını söyledi. Ama Fenerbahçe'nin oyuncuyu istediğini biliyorum. Livaja da Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynama fikrine çok sıcak bakıyor. Olası bir teklifi mutlaka değerlendirecektir. Ama önce AEK ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayacak mı sağlayamayacak mı buna bakmak gerekir" ifadelerini kullandı.

MARKO LİVAJA KİMDİR?

1993 yılında Hırvatistan doğan Livaja, 26 yaşında. 10 numara ve forvet bölgelerinde görev yapan oyuncu, 1.82 boyunda. 2018 yılında Las Palmas'tan AEK'ya transfer olan Marko Livaja, bu sezon ligde 22 maçta 6 gol attı 5 asist yaptı. Marko Livaja tüm kulvarlarda ise bu sezon 41 maçta 15 gol, 12 asistlik performans sergiledi.